В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
На Солнце зафиксировали сильную вспышку
Солнечная вспышка класса M6.8, продолжительностью 18 минут, была зарегистрирована в группе пятен 4105 и стала самой мощной в июне, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
В сообщении сказано: «15 июня в 02:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4105 (S16W74) зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 18 минут». Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметила, что эта вспышка не несет опасности для Земли, однако она стала самой мощной в текущем месяце, передает ТАСС.
Ученые сообщили о заметном росте вспышечной активности на Солнце и предупредили, что в ближайшие двое суток почти 100% вероятность новых вспышек уровня M. Вероятность вспышек высшего X класса в ближайшее время составляет примерно 20%, но может возрасти далее. В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, при этом мощность растет в 10 раз с каждым новым классом. Вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызывать магнитные бури.
В пятницу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что неожиданная магнитная буря уровня G2.3 началась на Земле, она может усилиться, влияя на энергетические системы и радиосвязь.
Ранее ученые сообщили о прохождении пика солнечной активности.