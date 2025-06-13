На Земле началась неожиданная магнитная буря

Неожиданная магнитная буря началась на Земле

Tекст: Мария Иванова

На Земле началась магнитная буря, которую ранее не прогнозировали, передает ТАСС.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря стартовала накануне около 23 часов по московскому времени и на момент 4 утра продолжалась, достигнув уровня G2.3. В сообщении лаборатории отмечается: «Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн».

Причины возникновения этой бури пока не ясны. Ученые зафиксировали заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в солнечном ветре вокруг Земли, однако скорость плазмы, обычно указывающая на приближение выбросов массы из корональной дыры, осталась без изменений. При этом в геомагнитных прогнозах это событие также не отражалось.

По мнению специалистов, Земля сейчас взаимодействует с плотным веществом на границе корональной дыры на Солнце. Продолжительность и возможная сила бури пока не поддаются точному прогнозу из-за сложности переходных процессов и их слабой математической предсказуемости.

«Планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов», – резюмировали в лаборатории.

Для сравнения, ученые напоминают, что при прошлом прохождении этой корональной дыры перед Землей, в мае 2025 года, максимальные значения магнитных бурь находились в диапазоне G2-G3.

Ранее ученые сообщили о прохождении пика солнечной активности.

4 июня завершилась самая продолжительная с 2017 года магнитная буря, которая длилась 66 часов.

В конце мая на Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы.