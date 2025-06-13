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На Земле началась неожиданная магнитная буря
Неожиданная магнитная буря началась на Земле
Неожиданная магнитная буря уровня G2.3 началась на Земле, она может усилиться, влияя на энергетические системы и радиосвязь, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На Земле началась магнитная буря, которую ранее не прогнозировали, передает ТАСС.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря стартовала накануне около 23 часов по московскому времени и на момент 4 утра продолжалась, достигнув уровня G2.3. В сообщении лаборатории отмечается: «Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн».
Причины возникновения этой бури пока не ясны. Ученые зафиксировали заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в солнечном ветре вокруг Земли, однако скорость плазмы, обычно указывающая на приближение выбросов массы из корональной дыры, осталась без изменений. При этом в геомагнитных прогнозах это событие также не отражалось.
По мнению специалистов, Земля сейчас взаимодействует с плотным веществом на границе корональной дыры на Солнце. Продолжительность и возможная сила бури пока не поддаются точному прогнозу из-за сложности переходных процессов и их слабой математической предсказуемости.
«Планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов», – резюмировали в лаборатории.
Для сравнения, ученые напоминают, что при прошлом прохождении этой корональной дыры перед Землей, в мае 2025 года, максимальные значения магнитных бурь находились в диапазоне G2-G3.
Ранее ученые сообщили о прохождении пика солнечной активности.
4 июня завершилась самая продолжительная с 2017 года магнитная буря, которая длилась 66 часов.
В конце мая на Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы.