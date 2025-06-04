Долгая магнитная буря завершилась

Рар: У Бербок полностью отсутствуют компетенции для работы в ООН

Политолог Рар: Бербок использует трибуну ООН для сведения счетов с Россией и Китаем

Tекст: Анастасия Куликова

«По правилам ООН, настала очередь Германии выдвинуть своего кандидата на должность председателя Генассамблеи. Берлин годами готовил на этот престижный пост опытного дипломата Хельгу Шмидт», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, ситуация изменилась после того, как Анналена Бербок потерпела фиаско на выборах в начале 2025 года. «Она нуждалась в "спасательном круге" для продолжение своей карьеры. Тогда партия "Зеленые" решила сменить Шмидт на Бербок», – пояснил собеседник.

«Экс-глава МИД ФРГ лично знакома с многими мировыми лидерами. Она считает, что это поможет ей на посту председателя Генассамблеи ООН. При этом сама должность невлиятельная, и срок полномочий ограничен годом. Однако для Бербок назначение является трамплином для дальнейшей карьеры, вероятно, в международных организациях», – рассуждает политолог.

«Но в международных институтах Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус, знания о том, как примирять политиков. Все эти компетенции у нее полностью отсутствуют. Бывший министр одержима идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру, и если потребуется – силой. Она вполне может использовать трибуну ООН для сведения счетов с "врагами либерализма" – Россией и Китаем», – заключил Рар.

Ранее экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок избрали новым председателем Генассамблеи ООН. В ее поддержку высказались 167 стран. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмидт – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени «бунтари».

Обычно избрание главы Генассамблеи происходит путем аккламации. Однако в случае с Бербок было проведено тайное голосование. Экс-глава МИД Германии станет пятой женщиной на посту председателя ГА и приступит к обязанностям в сентябре.

Бербок в своей речи заявила, что 80-я сессия Генассамблеи станет «решающим моментом» для ООН, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Экс-министр заявила о готовности представлять интересы всех стран, пообещав, что «ее дверь всегда будет открыта для диалога во имя общего блага».

О планах кабинета министров ФРГ выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя ГА ООН стало известно 18 марта. Полянский ранее раскритиковал планы Берлина. По его словам, Бербок запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями», что, по мнению дипломата, «не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи».