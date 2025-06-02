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Ученый: Сильная магнитная буря на Земле продлится до 3 июня
Сила магнитной бури, достигавшей 1 июня уровня G4, теперь снизилась до слабой (G1), однако нестабильная геомагнитная обстановка сохранится минимум до 3 июня, сообщил представитель Института прикладной геофизики.
Магнитная буря на Земле сохранится как минимум до 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института прикладной геофизики. По его словам, «геомагнитные бури преимущественно G1-G2, с периодами G3-G4 ожидаются до конца 2 июня из-за сохраняющихся эффектов выброса корональной массы. 3 июня, вероятно, ожидается снижение уровня геомагнитного шторма до G1».
За последние сутки уровень магнитной бури снизился до G1, что считается слабым возмущением, хотя накануне, 1 июня, буря достигала уровня G4 – «очень сильно» по пятибалльной шкале, где наивысший уровень G5 соответствует «экстремально сильной» буре. В центре космической погоды уточнили, что в данный момент индекс возмущенности держится на уровне G1.
Солнечные вспышки, провоцирующие такие бури, делятся по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, с переходом к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Обычно такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, вызывают магнитные бури.
Как писала газета ВЗГЛЯД, наукануне поток плазмы, выброшенный Солнцем во время недавней вспышки, достиг Земли.
В субботу сильная солнечная вспышка привела к выбросу массы, который, по прогнозам, вызовет самую крупную серию магнитных бурь 2025 года.