Солнечная плазма на скорости 1000 километров в секунду добралась до Земли

Tекст: Алексей Дегтярев

Утром в воскресенье зафиксировали необычно сильный скачок всех параметров межпланетной среды, сказал Богачев РИА «Новости».

Скорость солнечного ветра в этот момент местами превышала 1000 километров в секунду, что является аномально высоким значением. Также наблюдалась повышенная плотность и температура плазмы – по некоторым данным, она превысила 2 млн градусов, что значительно выше обычных значений и даже температуры солнечной короны.

Богачев отметил, что подобные показатели могли быть зафиксированы впервые в истории наблюдений или близки к историческим максимумам.

В случае если облако плазмы и стало причиной таких значений, оно преодолело расстояние от Солнца до Земли за время менее 30 часов – почти на сутки быстрее прогнозируемого.

Богачев также пояснил, что возможен другой вариант: к Земле пришло лишь небольшое волокно плазмы с исключительно высокой скоростью, а основная масса облака может появиться позже.

Если же речь идет об основном выбросе, то в самом ближайшем времени почти неизбежно начнутся магнитные бури пятого, самого высокого уровня.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждали, что облако плазмы после мощнейшей в году солнечной вспышки достигнет Земли примерно около 00.00 мск в воскресенье.