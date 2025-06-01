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Облако крупнейшего в году выброса плазмы достигнет Земли вечером воскресенья
Ученые предупредили о магнитной буре уровня G4 после крупного выброса плазмы
Облако плазмы после мощнейшей в году солнечной вспышки достигнет Земли примерно около полуночи мск в воскресенье, после чего ожидается магнитная буря уровня G4, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Расчеты подтверждают исключительно высокую скорость плазмы, около 1 200 км в секунду. На преодоление расстояния в 150 млн км, разделяющих Землю и Солнце, плазме потребуется всего около 37 часов», – сказано в сообщении.
Предварительные расчеты ученых указывали на пик в 16.00 мск, но по последним данным, сценарий изменился.
«Исходя из иной ветви дерева сценариев, соответствующей более низкой средней скорости выброса в 950 км/с. Приход плазмы, соответственно, сдвинут на 8 часов, до полуночи, а пиковый индекс Kp снижен с 8.0 до 7.7», – уточнили в лаборатории.
Наиболее вероятным прогнозом на силу геомагнитного индекса специалисты указывают уровень G4, что говорит о возможности помех связи, радиосвязи, нарушения спутниковой и радиочастотной навигации, а также вероятности полярных сияний даже в тропических широтах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сильная солнечная вспышка привела к выбросу массы, который, по прогнозам, вызовет самую крупную серию магнитных бурь 2025 года.