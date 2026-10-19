Мобилизованный умер на сборном пункте в Полтавской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина 1978 года рождения был доставлен в военкомат, так как находился в розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Полтавский областной военкомат.

«На сборном пункте умер мужчина… Он ожидал отправки в одну из воинских частей ВСУ. Впоследствии ему стало плохо, он потерял сознание. Предварительно причина смерти – острая сердечная недостаточность», – заявили в военкомате.

Дежурный сразу вызвал скорую помощь, но она прибыла поздно. Следов насилия на теле не обнаружено, на месте происшествия уже поработали правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военкомы сняли дальнобойщика с международного рейса.

В пятницу пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации больных украинцев ради премии.

До этого сотрудники ТЦК в Харькове сорвали одежду с мужчины при мобилизации.