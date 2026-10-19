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Мобилизованный умер в военкомате в Полтавской области
Мобилизованный умер на сборном пункте в Полтавской области
В Полтавской области на Украине мобилизованный мужчина скончался от острой сердечной недостаточности на сборном пункте военкомата.
Мужчина 1978 года рождения был доставлен в военкомат, так как находился в розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Полтавский областной военкомат.
«На сборном пункте умер мужчина… Он ожидал отправки в одну из воинских частей ВСУ. Впоследствии ему стало плохо, он потерял сознание. Предварительно причина смерти – острая сердечная недостаточность», – заявили в военкомате.
Дежурный сразу вызвал скорую помощь, но она прибыла поздно. Следов насилия на теле не обнаружено, на месте происшествия уже поработали правоохранительные органы.
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