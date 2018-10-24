Америке стоит привыкнуть, что сговорчивых русских просто не существует

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...

Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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    Какие имена получат аэропорты России

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Упал

        • Остался прежним

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          Америке стоит привыкнуть, что сговорчивых русских просто не существует

          Посол Джон Хантсман после вручения верительных грамот Владимиру Путину   2 ноября 2018, 20:00
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Одно из самых интересных мест в только что опубликованном интервью посла США в России Джона Хантсмана американскому изданию Deseret News посвящено его впечатлению от русских, сложившемуся у него после года пребывания в Москве. Посла особенно удивила русская несговорчивость. Действительно, удивительно – но не открытие американца, а то, какими он считал нас раньше.

          58-летний Хантсман – опытный политик, и, хотя и не является кадровым дипломатом, все же далеко не новичок в деле международных отношений. Он много занимался торговыми переговорами от лица США в 90-е и нулевые годы, возглавлял известнейший вашингтонский аналитический центр, специализирующийся на внешней политике Atlantic Council, да и посольская должность в России у него не первая – он представлял свою страну в Сингапуре и Китае. Правда, недолго – вынужден был покинуть Китай, не доработав там и двух лет. И все же ему есть с чем сравнивать Россию и русских.

          Поэтому так удивителен ответ Хантсмана на вопрос о том, что его больше всего удивило в русских.

          «То, какими несговорчивыми они могут быть».

          Как отмечает издание Deseret News, при этом «его лицо помрачнело».

          Хантсман объяснил, что в России ему постоянно приходится сталкиваться с нежеланием идти на компромиссы. В своей работе он прежде всего выполняет распоряжения президента США Дональда Трампа, а основная суть этих распоряжений состоит в том, чтобы наладить отношения с Москвой. Однако, несмотря на это, россияне не желают идти навстречу и вести конструктивный диалог, сказал посол.

          В качестве примера Хантсман привел отсутствие успеха в сфере контроля над ядерными вооружениями. По его словам есть две причины этого. Одна из них состоит в том, что для закрепления договоренностей требуется согласие Сената, а оно, вероятно, не будет получено в свете продолжающегося в Вашингтоне расследования «русского следа» в американских выборах. А второй фактор это как раз неуступчивая позиция Кремля.

          Тут интересны сразу несколько вещей.

          Очень ценно признание того, что всё-таки в качестве главной проблемы, мешающей российско-американским договоренностям, посол поставил внутриполитические причины в своей стране. Из уст самого Трампа это было бы неудивительно, но не все в его администрации имеют смелость прямо говорить о проблемах. Это характеризует посла-мормона как честного человека.

          Но эта же честность выдает и его слабые стороны. Что же за представление было о русских у Хантсмана до его командировки в Москву, если сейчас он удивляется нашей «несговорчивости»? То есть тому, что он называет несговорчивостью, а мы называем защитой и отстаиванием собственных национальных интересов. Сговорчивыми, то есть не учитывающими собственные интересы и готовыми идти максимально навстречу интересам чужим, русские были только в короткий период девяностых – начиная с конца перестройки, года с 89-го, и заканчивая 1999-м, а точнее даже 98-м годом, когда Примаков развернул самолет над Атлантикой.

          Но это был период смуты и развала государства – и сговорчивость была лишь одним из его проявлений.

          За прошедшие с тех пор 20 лет наша несговорчивость усилилась лишь в том смысле, что кроме желания отстаивать собственные интересы у нас появляется и все больше возможностей это делать. И с каждым годом разнообразие и качество таких возможностей будет только расти. Значит и восприятие американцами нас как «несговорчивых» будет только нарастать?

          Это зависит, на самом деле, только от них самих.

          Если американская политическая элита сможет смириться с тем, что новая геополитическая реальность уже наступила, и никакой другой, сговорчивой России больше никогда не будет, то шансы на достижение договоренностей между двумя странами, в том числе и в области контроля над вооружениями, резко возрастут.

          Конечно, нет никаких гарантий, что американский истеблишмент способен на такое осознание внешнеполитической реальности уже в краткосрочной перспективе: слишком серьезные внутриполитические процессы происходят в США, слишком силен накал борьбы за власть между условными «глобалистами» и «националистами». Но все же сам феномен президентства Трампа позволяет надеется на победу и закрепление у власти «националистов», которые легче смогут признать очевидное.

          В советские годы – когда СССР мог быть врагом, партнером по переговорам (в период разрядки) или даже союзником в годы Второй мировой - никто в США не сомневался в способности русских отстаивать свои национальные и геополитические интересы. Хотя американцы долго путали коммунистическую идеологию, которой руководствовались наши лидеры и их политику, основанную как раз на защите национальных интересов СССР. Американцы могли демонизировать Молотова и Громыко, называть их «мистером Нет», труднейшими переговорщиками, но на практике они знали, что когда две страны хотят честно договорится, русские всегда готовы заключить соглашение. И соблюдать его. Что еще важнее.

          В случае с Хантсманом, интересно, кстати, еще и то, как его удивление по поводу несговорчивости русских соотносится с его мнением о китайцах. Дело в том, что Хантсман работал с китайцами – и в Пекине, и в Сингапуре (в котором ханьцы составляют абсолютное большинство населения). Поэтому должен знать, в том числе и на личном опыте, что китайцы считаются в мире самыми тяжелыми и сложными переговорщиками, куда более несговорчивыми, чем русские. Такого мнения придерживаются не только наши соотечественники (как бизнесмены, так и дипломаты), но и европейцы, арабы и прочие азиаты. Американцы, в том числе и Генри Киссинджер, архитектор современных американо-китайских отношений, тоже неоднократно отмечали чрезвычайную сложность переговоров с китайцами – но умные из них не жаловались на это, а просто считали это само собой разумеющимся качеством китайцев.

          Точно также теперь американцам нужно привыкать (или вспоминать о том, что это уже было) относится и к русским – потому что никаких других, «сговорчивых», русских больше никогда не будет.


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