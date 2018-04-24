Хантсман заявил о схожести россиян и американцев

Прибывший во вторник во Владивосток американский посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что между россиянами и американцами гораздо больше общего, чем принято считать.

«Цель моего визита – посетить консульство и консульский район – он является по площади самым большим в мире. И мы очень зависим от той информации, помощи, которую оказывают генконсул и его сотрудники в нашей работе. Вторая цель – это укрепление (взаимоотношений) между обычными гражданами», – сказал посол, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что во вторник встретился со студентами, музыкантами, журналистами.

«Между россиянами и американцами гораздо больше общего. И то, что мы читаем в газетах, СМИ, связанное с политикой, теряем основную нить – то, что нас гораздо больше общего объединяет. Невозможно решить все вопросы за один день, но если есть воля, можно решить все вопросы, которые стоят между нами», – добавил он.

Также Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с лидером России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами.

Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.