Хантсман описал устремления Трампа относительно Путина

Американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с лидером России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами.

«Мой президент Трамп неоднократно говорил, что стремится к тому, чтобы между нашими странами были более эффективные отношения. Он хочет лично взаимодействовать с Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся и говорил по телефону, начиная с первого дня», – сказал посол.

По его словам, Трамп хочет, что «чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными, крепкими». «И к этому же стремится президент Путин», – добавил Хантсман, передает РИА «Новости».

Во вторник посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

20 апреля представитель Совета нацбезопасности США заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему собирается провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку верит в необходимость хороших отношений с Москвой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Трампом. До этого сообщалось, что, несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, Путин хочет дать американскому коллеге возможности для улучшения отношений.