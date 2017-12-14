На Западе увидели готовность Путина пойти на «серьезные уступки» Трампу

Несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, президент России Владимир Путин хочет дать американскому лидеру Дональду Трампу возможности для улучшения отношений, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.

Четыре источника, знакомые с этим вопросом, утверждают, что Путин якобы дал указание чиновникам «обуздать свою антиамериканскую риторику», сообщает Bloomberg.

Утверждается, что в Кремле рассматривают относительно ограниченный характер удара по Сирии как позитивный знак – с учетом ранее сделанных Трампом заявлений.

Одним из сигналов того, что Россия готова дать США новый шанс, является тот факт, что российские законодатели отказались на время от рассмотрения законопроекта о широких ответных санкциях в отношении Вашингтона, пишет издание.

«Путин готов пойти на многочисленные серьезные уступки, но это должно выглядеть так, как будто он не проигрывает», – приводит портал слова политолога Игоря Бунина из Центра политических технологий. По его словам, Путин не намерен вступать в войну и понимает, что «Россия не может экономически конкурировать с Западом».

В последний месяц обсуждается возможная встреча лидеров России и США – якобы Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора пригласил Путина в Вашингтон. Однако затем последовали новые санкции со стороны США и удар по Сирии. В результате подготовка к встрече президентов пока прекратилась.

Источник накануне сообщил, что ближайшие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» появятся в ноябре на саммитах АТЭС и G20.