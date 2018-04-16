Песков заявил об отсутствии обсуждений встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждений по вопросу личной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не ведется.

«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

На прошлой неделе Песков сообщил об отсутствии договоренностей по встрече Путина и Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявляла, что подготовка к встрече Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным будет продолжена.