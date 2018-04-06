Белый дом оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что подготовка к встрече Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным будет продолжена.

«Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент», – цитирует РИА «Новости» Сандерс.

По ее словам, санкции вовсе не означают, что встреча лидеров стран будет отменена.

Ранее в пятницу США объявили о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В конце марта Белый дом сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа.