Белый дом сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа

Обострение российско-американских отношений никак не сказывается на подготовке возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Это не влияет на подготовку», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе в Кремле выразили надежду на то, что внутренние проблемы в руководстве США не помешают Путину и Трампу встретиться и обсудить актуальные проблемы.

Перед этим Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах, выразив желание встретиться с ним лично.

Однако уже после этого разговора США выслали сразу 60 российских дипломатов.