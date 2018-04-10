Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече Путина и Трампа

Конкретных планов по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никаких договоренностей нет. Собственно, и особых контактов-то пока нет», – сказал он, опровергнув предположение, что саммит может состояться уже в апреле.

«Пока ждем. Наверно, стоит дождаться, когда будет формализована кандидатура госсекретаря США. … Есть действующая договоренность президентов Путина и Трампа о том, что они поручат министру иностранных дел и госсекретарю поработать над сроками и местом проведения этой встречи», – напомнил Песков, передает ТАСС.

6 апреля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что подготовка к встрече Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным будет продолжена.

В конце марта Белый дом сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа.