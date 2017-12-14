Названы ближайшие сроки возможной встречи Путина и Трампа

Ближайшие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» появятся в ноябре на саммитах АТЭС и G20, сообщил российский дипломатический источник.

«Пока дальше слов дело не пошло. Дело пока сдвинулось в сторону введения санкций. В плановом режиме ближайшие мероприятия, где лидеры могут встретиться «на полях», – это саммиты АТЭС в Папуа – Новой Гвинее и G20 в Буэнос-Айресе в ноябре», – передает его слова РИА «Новости».

Источник не исключил также и возможность встречи раньше – в третьей стране, если будет создана ситуация, «требующая встречи лидеров и сулящая какой-то позитивный результат».

Накануне со ссылкой на Белый дом сообщалось, что Трамп все еще хочет встретиться с Путиным, однако на ближайший срок таких планов нет. Перед этим в Кремле сообщили, что сейчас не ведется обсуждений по вопросу личной встречи лидеров России и США.