Белый дом рассказал о планах Трампа по встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп все еще хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, однако на ближайший срок таких планов нет, сообщили СМИ со ссылкой на Белый дом.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас не ведется обсуждений по вопросу личной встречи лидеров России и США.

В то же время пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявляла, что подготовка к встрече Трампа с Путиным будет продолжена. Это заявление, однако, было сделано до нанесения удара по Сирии.