Кремль прокомментировал слухи о требовании «не ругать США»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связана критика со стороны официальных представителей Москвы в адрес США.

«США не ругают, а критикуют», – ответил Песков на вопрос, правда ли существует установка не ругать Вашингтон, передает ТАСС.

По его словам, критика происходит «не по указанию, а на фоне глубоко недружественной политики в наш адрес».



Ранее в среду американские СМИ заявили, что после очередных санкций со стороны США и ударов по Сирии президент России Владимир Путин якобы собрался предпринять усилия по снижению напряженности. Сообщалось, что Кремль дал указание официальным лицам сократить антиамериканскую риторику.