Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о том, «повисла» ли подготовка встречи двух лидеров, Лавров отметил, что «слово вылетело», имея в виду публичное подтверждение намерения со стороны Трампа. «Президент Путин готов к такой встрече», – добавил он, передает РИА «Новости».

Глава МИД тем не менее отметил, что подготовка саммита как таковая пока еще не идет. «Но если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», – добавил Лавров.

По его словам, Россия надеется, что президент США Дональд Трамп конкретизирует свое предложение о визите российского лидера.

«Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре – об этом уже стало известно, никакого секрета нет – такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», – сказал Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, президент России Владимир Путин хочет дать американскому лидеру Дональду Трампу возможности для улучшения отношений.

В последний месяц обсуждается возможная встреча лидеров России и США – якобы Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора пригласил Путина в Вашингтон. Однако затем последовали новые санкции со стороны США и удар по Сирии. В результате подготовка к встрече президентов пока прекратилась.

17 апреля источник сообщил, что ближайшие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» появятся в ноябре на саммитах АТЭС и G20.