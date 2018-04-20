В США подтвердили намерение Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп по-прежнему собирается провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку верит в необходимость хороших отношений с Москвой, сообщил представитель Совета нацбезопасности США.

«Президент подтвердил 20 марта, что он и президент Путин обсудили проведение двусторонней встречи на нескольких возможных площадках, включая Белый дом. Желание провести встречу все еще имеется, поскольку президент верит, что более хорошие отношения с Россией – в наших общих интересах», – цитирует собеседника РИА «Новости».

Также представитель Совета национальной безопасности США отметил, что объявлять «пока нечего». Вместе с тем, он пообещал проинформировать, как будут известны новые детали подготовки встречи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Трампом. До этого сообщалось, что, несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, Путин хочет дать американскому коллеге возможности для улучшения отношений.