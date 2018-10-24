Послу США не понравилась «несговорчивость» русских

Американский посол в Москве Джон Хантсман рассказал, что был изумлен «несговорчивостью» россиян; он также отметил, что президент США Дональд Трамп поручил ему добиваться улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

В интервью Deseret News Хантсмана спросили, что больше всего удивило его в россиянах. «То, какими несговорчивыми они могут быть», – ответил он. Как отмечает газета, при этом «его лицо помрачнело», передает ТАСС.

Американский посол также назвал «чепухой» утверждения о том, что администрация США якобы не уделяет должного внимания дипломатии и не выделяет достаточно персонала для работы дипмиссий.

В материале констатируется, что дипломату так и не удалось достичь успеха на приоритетных направлениях, в частности, в том, что касается договоренностей в сфере контроля над ядерными вооружениями.

Кроме того, Хантсман рассказал, что в одной из комнат его резиденции обнаружилось прослушивающее устройство, которое провисело там 10 лет.