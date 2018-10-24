Посол США в России рассказал о провисевшем 10 лет в его резиденции «жучке»

По словам посла США в России Джона Хантсмана, в одной из комнат его резиденции обнаружилось прослушивающее устройство, которое провисело там 10 лет.

Дипломат отметил, что доступ к этой комнате имели только члены семьи. Нашелся «жучок» только тогда, когда для поиска применили специальную технологию, пишет РИА «Новости».

Хантсман рассказал, что после этого из-за опасений прослушки он не ведет в своей резиденции (особняк Второва, или Спасо-хаус, – прим. ВЗГЛЯД) частных бесед.

«Вас преследуют, за вами наблюдают, вас прослушивают не менее агрессивно, чем в любой стране мира, а для некоторых это означает очень агрессивно. Ребята сидят за соседним столом и дают тебе знать, что они здесь», – поделился своими опасениями посол во время интервью.

Он сказал, что такая ситуация создает ощущения уязвимости.