Пушков разъяснил послу США Хантсману «несговорчивость» русских

«Россия – это великая держава, сравнимая с США по ядерной мощи, представленная, как и Соединенные Штаты, в Совете Безопасности ООН. Они должны понимать, что путем грубого давления США не заставят Россию отказаться от своих национальных интересов», – сказал сенатор Алексей Пушков газете ВЗГЛЯД. Так он отреагировал на слова посла США в России Джона Хантсмана, который назвал русских несговорчивыми.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что американский посол в Москве Джон Хантсман достаточно искренен, когда говорит об изумлении «несговорчивостью» русских.

«За последние четыре года Соединенные Штаты приложили очень существенные усилия, чтобы повлиять на Москву, заставить ее изменить внешнюю политику, отказаться от целого ряда важных направлений этой политики – прежде всего от поддержки Донбасса и законного правительства Сирии, и пересмотреть наш общий подход, то есть согласиться с теми требованиями, которые выдвигает перед нами американская сторона», – сказал Пушков.

Сенатор отметил, что, по подсчету Министерства иностранных дел, к России было применено около 65 разных видов санкций. «Несмотря на это мы не меняем свою политику и свои подходы. Это и вызвало такой комментарий Хантсмана», – подчеркнул он.

Сенатор признался, что не понимает, почему такая позиция России вызывает у посла удивление.

«Нам предлагают в корне изменить подход к Украине, Сирии, Ближнему Востоку, поддержке наших соотечественников в Донбассе, а вдобавок отказаться от Крыма и передать его Украине. Мы на это не соглашаемся, потому что считаем, что на всех этих направлениях мы отстаиваем наши жизненно важные национальные интересы. Американцы говорят: «Русские – неуступчивые».

Но, позвольте, если мы сейчас предложим Соединенным Штатам Америки вывести свои войска из Японии, отказаться от расширения НАТО в нашем направлении, пересмотреть планы по размещению систем противоракетной обороны в Европе, вообще уйти из Сирии и отказаться от санкций в наш адрес из-за Украины, а они скажут «нет», будет ли это означать неуступчивость со стороны Соединенных Штатов? Мы можем предсказать, каким будет ответ. Поэтому, когда они говорят о нашей неуступчивости, это лишь отражает привычку Соединенных Штатов путем дипломатического, политического и санкционного давления, либо через военные действия, продавливать свои позиции во что бы то ни стало», – подчеркнул Пушков.

По его словам, замечание Хантсмана отражает синдром вседозволенности американской сверхдержавы.

«Когда они применяют весь набор средств давления, а другая сторона не реагирует на это, они говорят о неуступчивости. При этом сами Соединенные Штаты никому и никогда таких уступок не делали. В лучшем случае они шли на компромисс, когда ситуация была такова, что у них не было выбора. В данном случае логика, которую в очередной раз продемонстрировал американский посол, – подтверждение того, что в Соединенных Штатах не способны отказаться от гегемонистского типа мышления: «Мы гегемон, мы выставляем требования. А те, кто не идет нам навстречу – это неуступчивые страны». С этой логикой в корне невозможно согласиться», – подчеркнул сенатор.

Политик отметил также, что США должны понимать наличие национальных интересов не только у них самих, но и других стран, тем более когда речь идет о России.

«Россия – это великая держава, сравнимая с США по ядерной мощи, представленная, как и Соединенные Штаты, в Совете Безопасности ООН. Они должны понимать, что путем грубого давления США не заставят Россию отказаться от своих национальных интересов. Поиск компромиссов возможен, но тогда это должен быть баланс интересов стран, а не попытка под видом разговоров о неуступчивости русских навязать им свою точку зрения на сто процентов, то, чего пытается добиться уже не одна американская администрация», – подытожил Алексей Пушков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что Хантсман изумлен «несговорчивостью» русских, посол рассказал в интервью газете Deseret News. Так он ответил на вопрос, что больше всего удивило его в русских. «То, какими несговорчивыми они могут быть», – сказал посол, при этом, как отметило издание, «его лицо помрачнело».