Air Arabia отменила запланированные на 16 июня рейсы между Россией и ОАЭ

Tекст: Антон Антонов

Решение отменить рейсы Air Arabia приняла «в связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства». Также перевозчик объявил о приостановке полетов до 16 июня в Иорданию и Ливан. Рейсы в Иран и Ирак отменены вплоть до 30 июня включительно. Для пассажиров, следующих транзитом через Шарджу или Абу-Даби в указанные страны, действует запрет на посадку в пунктах отправления, передает ТАСС.

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск 16 июня, передает РИА «Новости».



Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении, тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой.

АТОР сообщила, что Air Arabia планирует с 16 июня начать вывоз застрявших в ОАЭ россиян. Туроператоры сообщили, что туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, а в Екатеринбург запланирован прямой рейс. Указывалось, что речь идет о «вывозных рейсах для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании».