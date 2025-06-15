Air Arabia собралась возобновить рейсы из ОАЭ в Россию с 16 июня

Tекст: Антон Антонов

«Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.



По данным туроператоров, «туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные)», в Екатеринбург запланирован прямой рейс. Указывается, что речь идет о «вывозных рейсах для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании».

Росавиация также сообщила, что «Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию». Как отметило ведомство, первые рейсы могут быть организованы 16 июня. В первую очередь компания намерена вывезти из ОАЭ российских туристов, чей вылет был отложен ранее, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.