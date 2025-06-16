Победителей олимпиад при нехватке бюджетных мест решили зачислять за счет вузов

Tекст: Антон Антонов

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действительные четыре года, дают право поступления в ведущие университеты России без экзаменов по соответствующему профилю, передает РИА «Новости».

На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников впервые пригласили более 9 тыс. участников, тогда как ранее финалистов насчитывалось около 7 тысяч.



«Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех (олимпиадников), кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ. Я думаю, в этом году мы точно таким же образом эту работу организуем», – сказал Фальков.

Он отметил, что число олимпиадников может превышать количество доступных мест на востребованных направлениях, в основном в семи-десяти наиболее престижных вузах, большинство из которых находятся в Москве.

В 2024 году в Сеченовском университете на специальности «Лечебное дело» всех олимпиадников, показавших достойные результаты по биологии и химии, зачислили за счет средств самого вуза из-за нехватки бюджетных мест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поступающие с самыми высокими баллами ЕГЭ чаще всего выбирают медицинские специальности. Рособрнадзор заявил, что не получал предложений, которые могли бы стать альтернативой ЕГЭ. Ведомство не поддержал отмену ЕГЭ для победителей олимпиад.