В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
В результате атаки украинского БПЛА в Донецке пострадали шестеро подростков
В ДНР за сутки в результате украинских атак ранения получили восемь мирных жителей, среди которых шестеро подростков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что в Ленинском районе Донецка шестеро подростков получили ранения средней степени тяжести в результате взрыва ударного беспилотника. Он уточнил, что пострадали две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2009 года рождения.
В поселке Богатырь в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.
В результате атак повреждены три жилых дома и два легковых автомобиля в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
За сутки украинская сторона совершила 16 атак с использованием ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников, уточнил глава ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Елабужском районе Татарстана обломки беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта автозавода. Два человека погибли, более десяти пострадали.