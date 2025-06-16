В результате атаки украинского БПЛА в Донецке пострадали шестеро подростков

Tекст: Антон Антонов

Пушилин сообщил в Telegram, что в Ленинском районе Донецка шестеро подростков получили ранения средней степени тяжести в результате взрыва ударного беспилотника. Он уточнил, что пострадали две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2009 года рождения.

В поселке Богатырь в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.

В результате атак повреждены три жилых дома и два легковых автомобиля в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

За сутки украинская сторона совершила 16 атак с использованием ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников, уточнил глава ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Елабужском районе Татарстана обломки беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта автозавода. Два человека погибли, более десяти пострадали.