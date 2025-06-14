  • Новость часаРоссийские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как совершаются революции
    14 июня 2025, 12:00 Мнение

    Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Командующий Тель-Авивским округом заявил о масштабных разрушениях
    Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном

    14 июня 1645 года превосходящие силы армии парламента разбили армию кавалеров английского короля Карла I. Казалось бы, что нам за дело до событий, имевших место 380 лет назад в далекой Британии? Дело, однако, есть, поскольку именно то историческое поражение дало старт событиям, которые неминуемо привели к сегодняшнему дню. То есть к той реальности мировой революции, в которой мы пребываем.

    После поражения Карл бежал в Шотландию, где находился фактически в плену, пока не был выдан в Лондон. Здесь 30 января 1649 года король был обезглавлен. Это было первое узаконенное цареубийство за всю историю Христианского мира.

    Впрочем, и самому христианскому миру уже приходил конец. Цареубийство увенчало Тридцатилетнюю войну в Европе между католиками и протестантами.

    До этой катастрофической войны христианский мир представлял собой пусть и довольно шаткое уже, но все-таки единство. Константинополь к тому времени уже пал под ударами турок. Лютер уже зажег огонь Реформации. Но все же «Земля христиан», как называли Европу ее враги, оставалась единым пространством, главой которого был Римский папа, а германский император пытался играть роль императора Рима.

    Вестфальский мир, которым завершилась Тридцатилетняя война, изменил все. Это был полный распад. От было христианского единства не осталось и следа. Теперь это был мир отдельных национальных государств, в любой миг готовых к войне друг с другом. Создание этого нового мира и увенчала казнь христианского короля.

    Однако сама английская революция была еще в самом разгаре. Она завершится лишь госпереворотом 1688-1689 годов, в результате которого на английский престол будет посажен Вильгельм Оранский – ставленник нидерландских банкиров. Сама же «славная революция» (так революционеры окрестили этот переворот, явно пародируя Славное Второе Пришествие Иисуса Христа: Second and Glorious coming again) будет увенчана созданием Банка Англии в 1694 году.

    Банк Англии и станет центром нового капиталистического мира, который начнет возникать на руинах поверженного мира христианского. Это был первый настоящий центробанк. То есть банк, принадлежащий частным банкирам, которые ссужали государство деньгами взамен на единоличное право чеканить государственную монету. Возникновение Банка Англии означало, что власть в государстве переходит к финансовому капиталу. А Англия, теперь уже полностью завоеванная банкирами, приступит к организации новой большой революции – во Франции. Эта революция также увенчается казнью короля: Людовик XVI будет обезглавлен 21 января 1793 года. 

    Почему революционерам важно казнить христианских монархов? Потому что казнь христианского монарха – символ. А символы. как известно, правят миром. Казнь христианского монарха означает, что возврата к прошлому – то есть христианскому миру – больше не будет. В лице христианского монарха – помазанника Бога – происходит по сути новая символическая казнь Христа.

    Со времени английской и французской революций европейский мир прочно становится на рельсы капитализма, то есть власти финансового капитала.

    Третьей революцией того же рода – и самой чудовищной из них – станет революция в России. Она тоже будет увенчана казнью царской семьи. И казнь эта откроет невиданный еще в мире террор, в ходе которого будет вырезана сперва вся русская аристократия, а затем погублено и все русское крестьянство. В этой ситуации погрома всякой национальной идентичности мы и пребываем сегодня. И вот почему дату 14 июня 1645  г. называем переломной и символической: именно тогда шар революции покатился к настоящему положению дел.

    Конечно, и сама английская революция имела свою предысторию. Прежде всего, к непосредственному военному столкновению привела война короля с парламентом. Но каким образом дело дошло до этой, по сути, гражданской войны?

    Все дело в парламенте, который на протяжении недолгого времени полностью изменил свою природу. Точнее, дело в людях.

    Столетняя война с Францией, и, особенно, война Алой и Белой розы (1455-1485) – междоусобных столкновений между династическими линиями за английский престол – буквально выкосила английскую аристократию. Тысячи молодых лордов погибли. Королевская династия Плантагенетов была почти полностью уничтожена. Та же участь постигла многие благородные роды, которые перестали существовать.

    В первом послевоенном парламенте Генриха Тюдора оказалось лишь 20 лордов против 50-и в довоенном парламенте. Да и большинство из них получили свои титулы лишь в ходе самой войны.

    Но если английская аристократия была разгромлена, то международная буржуазия и торговцы – наоборот, подняли головы.

    Практика торговли аристократическими титулами процветала и до того времени. А чаще происходило так: обедневшие роды связывали себя узами брака с преуспевающим торговцами и ростовщиками. Теперь же на фоне разорения характер торговли титулами принял характер стихийного бедствия.

    В одночасье место древней родовой аристократии заняли нувориши-ростовщики, так называемые «джентри» – «новые дворяне». А с ними в страну пришел дух капитализма и «либеральных ценностей».

    Последствия не заставили себя ждать. Ужасная трагедия английского народа только еще начиналась.

    У нас любят говорить о политике «огораживания», которая привела к фактической ликвидации старого английского крестьянства, как о факте ужасного отношения английских властей к своему народу. На самом деле она стала прямым результатом произошедшего переворота.

    Прежние аристократы были кровно связаны со своей землей и заботились о своих крестьянах. Теперь пришли люди, часто чуждые даже по крови. К народу они относились с полным презрением, их интересовала только выгода. А их новой капиталистической промышленности крестьяне были не нужны, им требовались тысячи разоренных бесправных рабов. В них и было обращено английское крестьянство.

    Захватив таким образом немалую часть власти в стране, торговцы и ростовщики хотели теперь власти безраздельной. Вот главная причина конфликта короля и парламента.

    Петля вокруг короля затягивалась долго. Все шло по законам любой революции: сначала устранили преданных королю людей (прежде всего герцога Бэкингема, графа Стаффорда и архиепископа кентерберийского Уильяма Лода). Потом наводнили страну пасквилями, обличающими корону. Наконец, затеяли бунт в Шотландии, который преподнесли королю как совершенную катастрофу, чего на самом деле вовсе не было.

    Так, шаг за шагом, заговорщики приготовили королю ловушку. (Так же точно они будут действовать позднее и против Людовика во Франции, и против Николая в России).

    Мы же подошли к тому, с чего начинался рассказ. Символы прямого военного конфликта короля и парламента тоже весьма красноречивы.

    Роялисты, сторонники короля, называли себя «кавалерами» (англ. cavalier), они носили длинные волосы и белые кафтаны, за что были прозваны Белой гвардией. Сторонники парламента были коротко стрижены и носили красные мундиры, за что и прозваны «круглоголовыми» (англ. roundheads) или Красной армией. 

    Основу Белой гвардии Карла составляли в основном представители старой аристократии со всеми понятиями чести и долга. Красная армия была армией нового образца и представляла собой безжалостную и обезличенную машину уничтожения. В ее основе лежали пуританская пропаганда, порядок и железная дисциплина. Пуританские комиссары вели в бой не людей, а винтики единого механизма. 

    Прославятся красноармейцы Кромвеля, в основном, геноцидом католической Ирландии, разорением католических монастырей, уничтожением католических и англиканских церквей (более всего революционерам ненавистны были иконы, распятия и прочая «старая» церковная красота) и убийством священников.

    При этом, в отличие от Белой гвардии Карла, армия парламента имела почти неограниченные людские и, главное, денежные ресурсы. Сам же Кромвель был истым пуританином – женатым «на больших деньгах» и щедро субсидировавшимся амстердамскими банкирами.

    А поскольку флот также был в руках парламента, Карл был отрезан от всякой поддержки со стороны Европы. По другому революции и не совершаются.

    Что же касается казни короля, то существуют свидетельства, указывающие на то, что непосредственно приказ на устранение монарха Кромвелю был отдан также со стороны амстердамских банкиров, которые оплатили всю революцию.

    Тем не менее, Кромвелю стило большого труда инсценировать «судебное производство». Для этого ему пришлось прежде всего очистить парламент: после так называемой чистки Прайда от всей палаты общин (почти пятьсот человек) осталось чуть более полусотни отъявленных радикалов, предшественников французских якобинцев. Вот этот-то парламент (получивший кличку «Rump» – зад или охвостье) и сформировал судилище, о котором граф Элджернон Сидни заметил Кромвелю: «Короля не может судить никакой суд, а что касается этого суда, так он вообще никого не может судить».

    Также Кромвелю не удалось найти ни одного английского юриста, который согласился бы участвовать в процессе (да и самого понятия «обвинительное заключение против короля» в то время просто не существовало). Все трудности, однако, были преодолены. Нашелся и судья. Им, как не трудно догадаться, оказался «иностранец» – некий Исаак Дорислаус из Нидерландов.

    На этом наш небольшой рассказ о начале мировой революции и закончим. А демократизация и либерализация Европы продолжаются.  

    Другие материалы автора

    Главное
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины подростками из-за внешнего вида
    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ
    Названа необходимая зарплата для получения максимальной пенсии в России
    Жена Запашного показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах
    Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания
    Приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно стал сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации