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Военный эксперт перечислил главные задачи стратегии развития ВМФ до 2050 года
Военный эксперт Дандыкин: В стратегии развития ВМФ особое внимание получат беспилотные системы
Россия – великая морская держава. Для защиты интересов государства нужен современный и мощный флот, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года.
«Наша страна – великая морская держава, омываемая водами трех океанов. Поэтому стратегия развития ВМФ России – крайне важный документ. В истории отечественного флота были подобные программы, но не такие долгосрочные, как разработанная сейчас», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.
Президент уделяет особое внимание совершенствованию флота, и утверждение подробной стратегии его дальнейшего развития – логический шаг на данном пути. Произошло это на фоне напряженной обстановки в Балтийском море, где Эстония фактически занялась «пиратством», а также в связи с осмыслением опыта СВО.
«Исторически сложилось, что четыре флота и Каспийская флотилия изолированы друг от друга. Вопрос стоит о самодостаточности этих объединений или о наращивании скорости переброски сил и средств. В этой связи огромное значение имеет развитие Северного морского пути», – считает Дандыкин.
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подводные лодки совершали едва ли не «кругосветку» для того, чтобы из Тихого океана попасть в зону боевых действий на Северный флот. Он допускает, что вопрос переброски сил мог найти отражение в Стратегии.
Еще один пункт касается кораблестроения и модернизации судостроительных мощностей. «Сейчас регулярно вводятся в строй многоцелевые подлодки. Но важно также прописать, какие корабли нужны ВМФ», – пояснил собеседник. В документе, вероятно, затронут и состав береговой охраны ФСБ, ведь в случае боевых действий все эти машины переходят под руководство Военно-морского флота.
«Возможна установка более мощного вооружения на суда данной категории, которых нужно очень много на всех наших направлениях водных госграниц», – подчеркнул спикер. По его мнению, особое внимание будет уделено развитию беспилотных систем: и надводной, и подводной, и воздушной. Эксперт напомнил, что в составе Военно-морского флота уже создаются полки беспилотных систем.
«Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников. Носителями этих беспилотных систем окажутся и надводные, и авианесущие корабли», – рассуждает эксперт. Дандыкин добавил: должна развиваться и морская авиация, речь может пойти о создании новых летательных аппаратов с учетом вызовов.
Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он напомнил, что решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.
«По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
«Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», – добавил он. Авторы Стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента.
Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.
Как отметил Патрушев, «подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории». «Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», – подчеркнул помощник президента.
Напомним, в апреле Путин на совещании по Стратегии развития Военно-морского флота сообщал, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей. По его словам, эти средства должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений.
«За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день, в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Вместе с тем очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика Военно-морского флота», – подчеркивал глава государства.
Отметим, в России создан Технический совет по развитию морских беспилотных систем, который займется внедрением беспилотных технологий в деятельность Военно-морского флота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.