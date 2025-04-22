Техсовет по морским беспилотникам создали для поддержки ВМФ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России создан Технический совет по развитию морских беспилотных систем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). Совет будет координировать внедрение и развитие беспилотных и робототехнических комплексов для нужд Военно-морского флота России.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев подчеркнул: «Они значительно повысили боевые возможности вооружения и военной специальной техники, сами стали самостоятельным эффективным средством и изменили характер вооруженной борьбы во всех средах, море не исключение, и в целом на театре военных действий. Они будут определять войны будущего».

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что ранее ЦБСТ и партия уже производили для флота несколько видов беспилотных изделий. По его словам, на первом заседании совета обсуждали создание инструментария для вывода новых разработок на фронт для поддержки задач специальной военной операции на Украине.

В заседании приняли участие представители ВМФ, администрации президента России, «Единой России», Фонда Национальной технологической инициативы, Народного фронта и ЦБСТ. Совет возглавил адмирал Моисеев, его задачей станет организация площадки для эффективного сотрудничества, ускорения внедрения новых технологий и оснащения флота современными беспилотниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о необходимости ускорить разработку и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования для укрепления потенциала Военно-морского флота.