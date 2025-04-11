Путин заявил о значимости подводных и надводных беспилотников для ВМФ России

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что это способствует качественному развитию флота как сегодня, так и в будущем, передает ТАСС. «Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота, и сегодня, и в будущем, – разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров», – сказал Путин.

Также президент указал на необходимость интеграции всех разведывательных систем ВМФ России в единый контур. По его словам, системы, действующие в воздухе, под водой и на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур.

Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

Глава государства сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на развитие ВМФ и объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей.