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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей
    Дмитриев и Уиткофф встретились в Петербурге
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Азаров назвал чушью новый учебник истории Украины с «Зеленским-строителем»
    Мнения
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 16:28 • Новости дня

    Путин заявил о значимости подводных и надводных беспилотников для ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) заявил о важности разработки и выпуска отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования.

    Он подчеркнул, что это способствует качественному развитию флота как сегодня, так и в будущем, передает ТАСС. «Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота, и сегодня, и в будущем, – разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров», – сказал Путин.

    Также президент указал на необходимость интеграции всех разведывательных систем ВМФ России в единый контур. По его словам, системы, действующие в воздухе, под водой и на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Глава государства сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на развитие ВМФ и объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей.

    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда.

    Количество принятых решений об установлении таких выплат составило 812 849, передает РИА «Новости».

    Эти выплаты предоставляются, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

    Все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой. Граждане, уже получившие такую выплату, могут повторно обратиться за ней, если на их счет поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего обращения.

    Такие выплаты также предусмотрены для граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

    Ранее Соцфонд рассказал об условиях назначения пенсии в 2025 году. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей.

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

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    11 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения может прекратить существование, если ее отношения с Россией ухудшатся, и выразила надежду, что такого развития событий не произойдет.

    По ее словам, Армения как государство может прекратить свое существование, передает РИА «Новости».

    «Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения... России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще», – сказала Симоньян.

    Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

    В Кремле негативно отнеслись к запрету на въезд в Армению некоторым россиянам.

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    11 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    В Тунисе освобождены 11 россиян после многомесячного заключения

    С группы россиян в Тунисе сняли подозрения в терроризме и освободили

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.

    Адвокат Олфа Хаджри сообщила корреспонденту ТАСС, что 11 граждан России, задержанных в середине ноября 2024 года в Тунисе, были официально освобождены. Решение об освобождении было принято следственным судьей после снятия подозрений в причастности к терроризму.

    Тунисская газета UniversNews ранее сообщила, что обвинения с россиян были сняты 10 апреля, и дело передано в суд первой инстанции провинции Кассерин. С россиян сняты все подозрения, и они освобождены. Посольство России в Тунисе пока не комментирует эту информацию.

    Задержание россиян произошло в середине ноября 2024 года в провинции Кассерин, куда они отправились с исследовательско-краеведческими целями. При их задержании тунисские правоохранительные органы обнаружили профессиональную видеосъемочную технику, что вызвало подозрения. Район, куда отправились россияне, особо контролируется из-за стратегических объектов и угрозы терроризма, что и стало основанием для их задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года стало известно, что в Тунисе 11 задержанных российских туристов находятся в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека, сообщила невеста одного из задержанных.

    Доступ родственников к россиянам, задержанным в Тунисе несколько месяцев назад, оказался осложнен, из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-Морского Флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    11 апреля 2025, 03:27 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести в приложениях такси отказ от водителей-мигрантов

    Депутат Госдумы предложил внедрить функцию отказа от водителей-мигрантов в приложениях такси

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию, позволяющую пассажирам выбирать только российских водителей, что, по его мнению, повысит безопасность поездок.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представитель партии «Новые люди», предложил Министерству транспорта России внедрить в приложения агрегаторов такси функцию, которая позволит пассажирам выбирать поездки только с водителями, не являющимися мигрантами, пишет РИА «Новости».

    Даванков направил письмо министру транспорта Роману Старовойту с соответствующим предложением, аргументируя его значительным увеличением числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, работающими в такси.

    «Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», – говорится в документе.

    По мнению Даванкова, такая мера поможет пассажирам чувствовать себя в безопасности и осуществлять контроль за выбором водителя, что должно снизить риск негативных инцидентов. Кроме того, это нововведение может поддержать российских граждан, работающих в таксомоторной сфере, так как пассажиры будут отдавать предпочтение именно им.

    В обращении упоминаются данные МВД, согласно которым в январе 2025 года число преступлений, совершенных иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых регионах России уже введены ограничения на работу мигрантов в такси ввиду роста преступности с их участием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей, при этом часть пользователей тратит до 20 тыс. рублей.

    Для борьбы с навязчивым сервисом на территории аэропортов Московского региона с марта запретят предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа.

    В Екатеринбурге два таксиста-мигранта устроили драку, в результате один из них скончался в больнице, а другого задержали.

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    11 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    S7 запланировала начать серийное производство самолета Tango в 2026-2027 годах

    Tекст: Денис Тельманов

    Холдинг S7 Group заявил о начале серийного производства легкомоторного самолета Tango в конце 2026 – начале 2027 года после успешного завершения летных испытаний.

    S7 Group намерена начать серийное производство четырехместного легкомоторного самолета Tango в конце 2026-го или начале 2027 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании, подчеркнув, что сейчас проходит обширная программа летных испытаний, они нацелены на успешное завершение этого этапа, передает ТАСС.

    Представители S7 отметили высокий интерес к самолету Tango со стороны летных училищ и государственных предприятий, которые планируют использовать машину в труднодоступных регионах России. Это свидетельствует о значительном спросе на данный тип воздушного судна.

    Самолет Tango был разработан на технической базе S7 в Торбеево и совершил свой первый полет на аэродроме в Московской области в сентябре 2024 года. Управлял испытательным полетом летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук из Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина.

    Первоначально Tango оснащался двигателем бельгийского производства UL Power 520is, однако S7 ведет работы по созданию собственного аналога. В феврале был представлен новый двигатель АПД-520 на выставке NAIS-2025, который в настоящее время проходит тестовые испытания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летный демонстратор воздушного судна Tango, созданного S7 Group, провел первый тестовый полет, а в России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации, которая поможет обучению и появлению новых пилотов на фоне запрета поставок самолетов и запчастей в страну.

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    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

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    10 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Иностранных студентов УрФУ обязали отмечаться каждые 72 часа
    Иностранных студентов УрФУ обязали отмечаться каждые 72 часа
    @ Донат Сорокин/АСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели обязательную регистрацию для иностранных студентов – раз в 72 часа они должны отметиться в специальном терминале, отсканировав там свой студенческий билет.

    Пресс-служба УрФУ пояснила, что иностранные студенты должны посещать все учебные занятия, и в случае пропусков без уважительной причины с ними проводят разъяснительные беседы. Такой контроль обусловлен ужесточением миграционного законодательства. Если студент-иностранец не выходит на связь и не посещает вуз, университет обязан сообщить об этом в полицию в течение двух рабочих дней, сообщает E1.RU.

    Нарушение этих требований может привести к штрафу для университета в размере до 500 тыс. рублей. На данный момент специальный терминал установлен только в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, в других институтах используют стандартные журналы для учета посещаемости.

    В УрФУ отметили, что эти меры направлены на недопущение нарушения законов РФ в части заявленной цели поездки иностранных студентов и являются частью профилактических мероприятий и учета посещаемости.

    Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе принято постановление, ограничивающее работу иностранных граждан по патентам в ряде сфер с 2025 года, передает ТАСС. Ограничения коснутся в том числе сферы здравоохранения, социальных услуг, культуры, гостиничного бизнеса и общественного питания.

    А в Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело против экс налогового инспектора, обвиняемого в получении взяток от иностранцев за незаконный возврат налогов, передает Ura.ru.

    В период с января 2023 года по январь 2024 года она получила взятки от двух иностранцев на сумму более 200 тыс. рублей. Правоохранители также выяснили, что аналогичные незаконные возвраты были подготовлены для 13 других лиц, но их успели предотвратить сотрудники полиции.

    В январе в России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев.

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    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

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    Обмен в Абу-Даби показал настрой России

    Москва и Вашингтон провели обмен заключенными. В Россию вернулся бизнесмен Артур Петров, а в США – балерина Ксения Карелина. Эксперты назвали произошедшее важным маркером восстановления диалога Кремля и Белого дома, при этом сам обмен имеет свою специфику и значение. Как произошедшее скажется на дальнейших контактах двух ведущих мировых держав? Подробности

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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен

    Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности

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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА

    Страны Прибалтики получили болезненный щелчок по носу от Евросоюза: Брюссель отказался финансировать задуманный ими проект «антидронной стены» ради защиты от «агрессивной России». И это при том, что милитаристскую риторику прибалтийских стран в руководстве ЕС активно поддерживают. Почему же они не хотят в данном случае подкреплять ее живыми деньгами? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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