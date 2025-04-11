В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования нового облика Военно-морского флота в условиях мировых угроз и цифровой революции.
На совещании по развитию ВМФ он акцентировал внимание на динамике мировой обстановки и новых угрозах, в том числе на морских направлениях, передает ТАСС. Путин отметил, что бурная технологическая и цифровая революция, роботизация и внедрение беспилотных систем требуют пересмотра подходов к развитию флота.
В своей речи президент подчеркнул, что полученный в ходе специальной военной операции опыт должен учитываться в программах подготовки российских военных моряков. Он указал на важность современной стратегии и тактики ведения боевых действий, которые должны быть основой обучения моряков.
Путин заявил: «Очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика ВМФ».
Также президент подчеркнул: «Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта специальной военной операции».
Ранее Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России.