Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России

Иностранных студентов УрФУ обязали отмечаться каждые 72 часа

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-служба УрФУ пояснила, что иностранные студенты должны посещать все учебные занятия, и в случае пропусков без уважительной причины с ними проводят разъяснительные беседы. Такой контроль обусловлен ужесточением миграционного законодательства. Если студент-иностранец не выходит на связь и не посещает вуз, университет обязан сообщить об этом в полицию в течение двух рабочих дней, сообщает E1.RU.



Нарушение этих требований может привести к штрафу для университета в размере до 500 тыс. рублей. На данный момент специальный терминал установлен только в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, в других институтах используют стандартные журналы для учета посещаемости.

В УрФУ отметили, что эти меры направлены на недопущение нарушения законов РФ в части заявленной цели поездки иностранных студентов и являются частью профилактических мероприятий и учета посещаемости.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе принято постановление, ограничивающее работу иностранных граждан по патентам в ряде сфер с 2025 года, передает ТАСС. Ограничения коснутся в том числе сферы здравоохранения, социальных услуг, культуры, гостиничного бизнеса и общественного питания.

А в Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело против экс налогового инспектора, обвиняемого в получении взяток от иностранцев за незаконный возврат налогов, передает Ura.ru.

В период с января 2023 года по январь 2024 года она получила взятки от двух иностранцев на сумму более 200 тыс. рублей. Правоохранители также выяснили, что аналогичные незаконные возвраты были подготовлены для 13 других лиц, но их успели предотвратить сотрудники полиции.

В январе в России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев.