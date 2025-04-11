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Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на развитие ВМФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей и судов для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.
На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.
Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.
Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.