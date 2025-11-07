Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

Дика Чейни у нас в свое время почитали личностью демонической, чуть ли не антихристом. Да и сегодня самый популярный эпитет, которым сопровождают новость о смерти этого человека – «зловещий». Неудивительно: Чейни страстно желал расчленения России. И кстати, был главным лоббистом отделения Украины, на что сам Буш-старший смотрел довольно скептически.

Чейни воспринимался отсюда неким темным демиургом американской политики – и во многом действительно был им. Но самое удивительное, что и в самой Америке отношение к нему схожее. По степени ненависти парочка Чейни – Рамсфелд разделяет лавры наших Чубайса – Гайдара. Да и по духу и вкладу их в политику эти люди схожи.

Когда в 2021-м умер Дональд Рамсфелд, не разлей вода друг и соратник Чейни, американцы рисовали злобные карикатуры. Например, такую: черт на ресепшене направляет прибывшего в ад политика в «сектор военных преступлений» с карточкой «без завтрака навсегда», напутствуя его фразой: «Идите в великое неизвестное неизвестное с той душой, которая у вас есть, а не с той, которую вы, быть может, хотели бы иметь или могли бы пожелать позже». Здесь разумеется обыгрывалась самая известная фраза Рамсфелда, которую тот произнес на пресс-конференции 12 февраля 2002 года: «Мне всегда интересны сообщения о том, что чего-то не произошло, потому что, как мы знаем, есть известные известные вещи: то есть вещи, о которых мы знаем, что их знаем; есть известные неизвестные вещи: то есть вещи, о которых мы знаем, что их не знаем; но есть еще и неизвестные неизвестные вещи: вещи, о которых мы даже не знаем, что их не знаем».

Что и говорить, пудрить мозги общественности парочка любила и умела.

Чейни сегодня чаще рисуют в виде мелкого повелителя ада, следящего, например, за кипением котла американской демократии. В общем, любовь американцев понятна.

Звезда Дика Чейни взошла при Буше-старшем, первая иракская война (как, впрочем, и вторая) была главным образом его рук делом. При слабоумном Буше-младшем он рулил рычагами американской политики почти без оглядки на кого бы то ни было (во всяком случае, первый срок второго Буша) и полностью несет ответственность за все ее катастрофы. Прежде всего, конечно, за вторую иракскую войну и страсти вокруг события 9.11.

И здесь мы подходим к главному в «самом влиятельном вице-президенте за всю историю США», как характеризуют его американские газеты.

Именно с Чейни связано недолгое торжество банды неоконов в американском политикуме (их и правда в Америке любят называть cabal – клика, группа заговорщиков). В 2001-м они были просто везде – в Белом доме, Пентагоне, ЦРУ, контролировали СМИ и т. д. Поэтому, когда речь в Америке заходит о 9.11, понимающие люди многозначительно молчат, разве что молча указывая пальцем на эту парочку.

Чейни с Рамсфелдом были не то чтобы предводителями неоконов. Скорее зиц-председателями, прикрывающими эту банду с тем, чтобы их кричащий бэкграунд (отчасти выходцы из четвертого троцкистского интернационала, отчасти птенцы гнезда Лео Штрауса – «еврейского гитлера», как зовут его левые) не слишком бросался в глаза.

Старший товарищ Чейни Дональд Рамсфелд, будучи еще молодым конгрессменом, посещал семинары в Чикагском университете, где познакомился с отцами неолиберализма (Милтоном Фридманом – главой чикагской школы экономики) и неоконсерватизма, которые в это же время, здесь же, на соседней кафедре политической философии, посещали семинары Лео Штрауса, великого гуру, изобретателя теории «благородной лжи» и многих других любопытных теорий.

И неоконам, и неолибералам Рамсфелд приглянулся очевидно тем, что, в отличие от них, не был беженцем из Восточной Европы, а происходил из приличной белой протестантской семьи. Это, скорее, и сыграло определяющую роль в его карьере. Он стал протеже Фридмана, с одной стороны, и лицом неоконов – с другой. Темные людишки выдали ему путевку в жизнь и организовали его карьеру.

Рамсфелд же заметил Дика Чейни тогда, когда молодой выпускник Йеля попал на стажировку в Конгресс. С этого времени пути двух политиков будут идти параллельно, перемежаясь легкими рокировками. При Никсоне Рамсфелд возьмет с собой в правительство Чейни. При Форде Чейни придет на бывший пост Рамсфелда как главы президентской администрации. При Буше-старшем Чейни станет главой министерства обороны – так начнется его «большая игра».

Банда неоконов, сформировавшаяся и попавшая в высший эшелон американской политики при Рональде Рейгане, именно при Буше-старшем войдет в силу. А Чейни станет ее голосом – марионеткой, управляемой из-за кулис. Именно банда неоконов, направляемая ведущими финансистами и лоббистами планеты, будет играть эту часть марлезонского балета. Буш-младший получит ее по наследству от отца вместе с неизменными Чейни – Рамсфелдом, как товарным знаком на упаковке. И уже тут разыграется кровавая вакханалия, итогом которой и явится весь современный мир как мы его знаем, и сегодняшняя Америка тоже.

Не будучи, разумеется, никакими консерваторами (правыми либералами – в лучшем случае), неоконы буквально захватят Республиканскую партию одним наглым наскоком, втолкнув Америку в череду разрушительных войн: первая и вторая иракские войны, ИГИЛ*, Арабская весна…

Все это станет причиной мощной реакции в среде настоящих консерваторов. Сперва в виде «партии чаепития», а затем и в виде трампизма.

Нет смысла много говорить о том, что неоконы – самые главные и самые злобные враги Трампа. Сам Чейни, как он рассказал, на последних выборах голосовал за Камалу Харрис – тот еще консерватор.

В 2022-м он заявил на камеру: «За 246 лет истории нашей страны не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп».

Но еще в первую каденцию Трампа неоконы перешли в стан демократов, откуда когда-то и начинали свою политическую карьеру. И нынешняя война на Украине, и новая ближневосточная война, стартовавшие уже из демократического лагеря – несомненно, их рук дело.

Одним словом, понятна ненависть к ним в среде настоящих консерваторов Америки. На Америку они смотрят как на глиняного голема, который должен выполнять все распоряжения американского «Союза правых сил» с «Гайдаром» и «Чубайсом» во главе.

Что же касается «Известного и неизвестного» (так называлась книга Рамсфелда, в которой он пытался отмыться от всех своих преступлений), то именно здесь мы подходим к самой зловещей странице дел сладкой парочки. К тому, что лежит между: неизвестного, известного всем и известного, неизвестного никому.

11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Ими кишит Пентагон, ЦРУ, Белый дом, Конгресс и, конечно, СМИ – под полным и неусыпным контролем. Таким образом, в самый темный для США час самая демоническая шайка в истории США оказывается полноправным ее хозяином. И да – об этом в Америке знают все и не вспоминает никто.



