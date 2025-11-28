  • Новость часаВ Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Как на самом деле британские ученые изменили мир

    @ Global Look Press

    28 ноября 2025, 08:46 Мнение

    Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Для начала несколько фактов.

    28 ноября 1660 года двенадцать лондонских джентльменов-натурфилософов во главе с Робертом Бойлем учредили научное общество. Через два года указ о легитимации общества был подписан королем Карлом II Стюартом. С этого момента закрытый розенкрейцерский клуб в Оксфорде, известный как Грешем-колледж (Невидимая коллегия) становится коллегией видимой, обретя статус центра «содействия физико-математическому экспериментальному обучению».

    На самом деле речь идет о создании новой «Академии наук».

    Что такое, вообще, Академия наук и зачем она нужна? Ее главная функция – легитимация знания, то есть объявление одного знания истинным, а другого ложным. По сути, это глобальный ОТК (отдел технического контроля), ставящий знак качества на одни научные открытия и бракующий другие.

    Контора несет примерно те же функции, который выполняет Центробанк (Банк Англии), примерно в то же самое время получивший монопольное право на эмиссию национальной валюты. Только в данном случае речь идет не о золотых монетах, а о знаниях. Что именно будет записано в «табула раса» граждан нового мира? Это и утверждает контора.

    Кстати, неслучайно руководитель Королевского общества Исаак Ньютон был назначен его кураторами также и хранителем королевского монетного двора. На последнем поприще Ньютон провел работу не менее важную, чем создание новой науки.

    Прежде всего, впервые в мире Ньютон создал надежную полуфиатную валюту. То есть монету, с одной стороны, облегченную (номиналом выше, нежели реальное содержание золота в ней), а с другой – хорошо защищенную от подделок. Тем самым дав новой банковской системе Британии (которая создавалась одновременно с новой наукой) необходимую ей кровь.

    Новая монета, перечеканенная Ньютоном, была привязана к облигациям Банка Англии. Именно эти обесцененные деньги, обеспечившие бесценную (в прямом смысле) «ценную бумагу», позволили выстроить монетарную систему (совершенно мошенническую в своей основе), которая и создала Британскую империю, как мы ее знаем.

    Примерно тот же переворот Ньютон произвел в науке. Прежде всего он навел в своей вотчине железную дисциплину. Подсидев Бойля на посту президента, он затем одного за другим уничтожил всех «оппортунистов», которые могли угрожать его диктаторской власти: астронома Джона Флемстида, Лейбница, Гука.

    Заметим, кстати, что Банк Англии, хоть и назывался королевским, всегда был частной конторой, находящейся в руках крупнейших банкирских семей того времени. Такой же частной конторой была и «Незримая (с 1660 года уже отчасти зримая) коллегия». Зримая, конечно, только отчасти. Поскольку природа и корни сообщества скрывались в глубинах, в которые и сегодня не принято заглядывать слишком пристально. 

    Но кое-что сказать все же можно. Начала Грешем-колледжа уходят к Фрэнсису Бэкону и его «Новому органону». Бэкон – вообще центральная фигура Нового времени. Именно он заложил основы новой науки яростной критикой логики Аристотеля, противопоставив ей эмпирический опыт. И смыслом «Незримой коллегии» и было главным образом претворение в жизнь революционной идеологии Бэкона.

    Логика Аристотеля идет от предположений к выводам и основывается на предпосылках как непреложных истинах. Бэкон решительно отвергает и предпосылки, и истины, называя Аристотеля пустопорожним ригористом. (Ригоризм – это чрезмерная строгость в соблюдении нравственных принципов и вообще в поведении. «Новый Органон» назван так как раз в пику «Органону» Аристотеля).

    Бэкон вообще отрицает всякого «бога в науке», Бога во всех смыслах, вплоть до самого главного. Точнее – и начиная с главного. Наука Бэкона может существовать только в мире, в котором Бога (Истины) не существует. И именно этим она и хороша. Именно это и ценится (и что еще более важно – щедро финансируется) в новом мире. 

    Понятно, что в мире, в котором Бога нет, где отвергается всякая философия, претендующая на истину, богом становится сама наука. Причем наука вечно изменчивая, оставляющая позади всякую новую истину, тут же и устаревающую.

    Это та же «Доктрина фундаментальной изменчивости», которую кальвинистские богословы положат в основу социального строя Нового времени. Завтра вместо королей вам будет предложена республика, демократия, капитализм, социализм, наконец, трансгуманизм… 

    То же самое привносит Бэкон в мир человеческого сознания. На фронтисписе первого издания «Нового Органона» мы видим корабль, уплывающий за запретные Геркулесовы столбы – символ покидаемого нами старого мира. Старый христианский мир отменяется, творим все новое, плывем в неизведанные дали.

    Девиз Королевского общества «Nullius in vеrba» (Не верить на слово) в этом смысле не менее красноречив: не верим более никаким авторитетам, а прежде всего – авторитетам прошлого (авторитеты, щедро нас финансирующие – совсем другое, конечно, дело).

    Итак, первой заповедью нового научного общества становится отвержение старой (церковной) картины мира и создание на ее месте новой (научной) картины, основанной на «эксперименте».

    Слово «эксперимент» звучит как будто неплохо. В самом деле, всякую теорию следует поверять практикой. И если последняя подтверждает теорию, то и прекрасно. На деле все оказывается не так просто. Ведь и эксперимент предполагает некие предикаты.

    Ученый, который стал бы экспериментировать со всем подряд, выглядел бы идиотом. Долгое время Королевское общество главным образом и представляло собой такое именно сборище сумасшедших, экспериментирующих со всем подряд.

    Наконец, слишком много зависит от самого экспериментатора. Да и сама объективность «объективной картины мира» выглядит, в общем, сомнительно.

    Что и доказала в ХХ веке квантовая физика, объявив, что вне наблюдателя эксперимент ничтожен, и что эксперимент с экспериментатором составляют некоторым образом единое целое.

    Но если так, то где же тогда объективность?

    Собственно, ХХ век и показал, что все «экспериментальные» основания науки есть фикция. А с этим знанием все здание «современной науки» стало рушиться в преисподнюю: от классической науки к неклассической, постнеклассической… И все это с каждым днем становится все ближе к магии и оккультизму, с которых «невидимая коллегия», собственно, и начинала.

    Первые джентльмены Грешем-колледжа создавали свое сообщество, ориентируясь на «Новую Атлантиду» Френсиса Бэкона – книгу, в которой перед читателем предстает идеальный строй будущего.

    Руководит этим идеальным будущим «Дом Соломона» – некое тайное общество ученых, или, скорее, фокусников, магов и волшебников, которые заняты преимущественно тем, что пускают пыль в глаза жителям острова Бенсалем – месте действия утопии. Среди «новых ученых», правящих островом, есть «торговцы светом», «похитители», «охотники за секретами», «компиляторы», «истолкователи» и т. д., носители как открытых, так и закрытых знаний (которые можно передавать только узкому кругу посвященных).

    Настоящей же целью Дома Соломона является «положение Основания» или «Большая реставрация» – строительство нового мира на новых принципах и основаниях. Иначе говоря, «Большая реставрация» по Бэкону – это освобождение мира от власти христианской церкви и империи и передача ее «Дому Соломона» новых правителей.

    Дело, оказывается, вовсе не в «эксперименте», не в «объективной науке». Дело – в захвате власти!

    Да и сам Ньютон никаким «новым ученым», конечно, не был. А был он прежде всего посвященным алхимиком, большим почитателем еврейского мудреца Маймонида и своим человеком в нужных кругах. Неудивительно, что именно труды по алхимии, вычисление дат конца света и прочие гадания по Торе и Танаху и составляют основной корпус сочинений нашего ученого.

    Как же обстоят дела с новой наукой сегодня?

    С точки зрения сегодняшних знаний, открытия Коперника, предложившего математическую модель, более простую, нежели модель Птолемея, или Галилея, подведшего под выводы Коперника эмпирические основания, весьма относительны. Что считать центром мира – вопрос дискуссионный, и многое здесь, опять же, зависит от наблюдателя. Говорить же о «гомогенной природе вселенной» после всех открытий квантовой физики, после «темной материи» и в виду прочих «теорий струн» фундаментальной физики и вовсе странно.

    Также давно исчерпали себя и выводы философии Декарта. И то, что мы продолжаем жить в атомарной и хаотизированной картезианской вселенной – такая же на самом деле условность и анахронизм, как и система Птолемея. Разве что Античность и Средневековье ощущали себя в своем птолемеевском космосе гораздо уютнее и счастливее.

    Да и в целом лишь стечением обстоятельств можно назвать то, что именно на «операционной системе» Коперника–Галилея–Декарта оказалась построена наша сегодняшняя «научная картина мира». Так же, как и на месте Грешем-колледжа вполне могли оказаться, например, кембриджские платоники. И тогда мир пошел бы не за Локком и Гобсом, а за Кадвортом и Генри Мором – людьми, гораздо более открытыми традиции и здравому смыслу, нежели безумные экстремисты «Незримой коллегии».

    Так давайте признаем уже, наконец: никакой «объективной истины» за «новой научной картиной мира» никогда не стояло. А вот капиталы банкиров в объемах, достаточных, чтобы свернуть сознание целым поколениям, навязав им обойму новых иллюзий вместо старых добрых его оснований, стояли, да еще как.

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец

    В одной из наиболее дружественных к России африканских стран – Гвинее-Бисау – произошел очередной за последнее время военный переворот. Почему сам этот переворот выглядит опереточным, при чем здесь влияние жены президента страны – и каковы могут быть политические последствия этих событий для интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
