Глава Британской академии предрекла упадок высшего образования в стране

Tекст: Мария Иванова

Система высшего образования Британии вскоре может оказаться в состоянии упадка из-за разрозненной политики правительства, заявила глава Британской академии Джулия Блэк, передает ТАСС.

По ее словам, в правительстве отсутствует целостный подход к развитию университетов и понимание, каким должно быть их влияние на студентов и страну в целом.

«Отношение правительства к университетам очень запутанное, если не сказать непоследовательное», – подчеркнула Блэк в интервью Financial Times.

Она отметила, что для сохранения конкурентных преимуществ Британии необходим общенациональный диалог, однако министры лишь «наблюдают, как университеты постепенно приходят в упадок». Критика главы академии прозвучала на фоне сокращения финансирования вузов, банкротств учебных заведений и уменьшения числа иностранных студентов. В мае власти сократили финансирование университетов и срок действия учебных виз с двух лет до 18 месяцев.

Джулия Блэк также раскритиковала создание Управления по делам студентов, которое, по ее мнению, рассматривает университеты исключительно как рынок услуг, а студентов – как обычных потребителей. Министерство образования Британии в ответ заявило, что намерено восстановить университеты до мирового уровня и в ближайшее время представит план реформ.

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