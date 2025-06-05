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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    11 комментариев
    5 июня 2025, 10:29 • Новости дня

    ФСБ обвинила британский Oxford Russia Fund в вербовке российских преподавателей

    ФСБ обвинила британский Oxford Russia Fund в вербовке российских преподавателей
    @ psu.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Британский фонд Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России) признали причастным к разведдеятельности в российских вузах, а 15 преподавателям вынесли предупреждения о недопустимости сотрудничества с ним, сообщила ФСБ.

    Британский Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России) был обвинен ФСБ в ведении разведывательной и подрывной деятельности в российских вузах, сообщает «Интерфакс».

    Сотрудники спецслужбы отметили, что выявили представителей профессорско-преподавательского состава ведущих российских университетов, которые, по информации ФСБ, сотрудничали с британской стороной в ущерб безопасности страны.

    По данным ФСБ, представители вузов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию иностранных функционеров распространяли в учебных заведениях литературу и методические материалы, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей (движение признано экстремистским в России).

    Кроме того, ФСБ сообщила, что через созданную сеть контактов британская НПО собирала информацию о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране на фоне проведения спецоперации на Украине. В ФСБ пояснили, что британские структуры традиционно считают представителей научной среды наиболее перспективными объектами влияния, поскольку у них есть прямой доступ к молодежи и возможности влиять на формирование взглядов нового поколения в нужном для Лондона ключе.

    Сотрудничавших с фондом 15 россиян и поддерживавших конфиденциальные контакты с его представителями, получили официальные предостережения по статьям 275.1 и 284.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями. В один из вузов ФСБ и прокуратура внесли представление об устранении угроз безопасности, а к одному из преподавателей была применена административная ответственность по ст. 20.33 КоАП РФ.

    В ФСБ напомнили гражданам о необходимости воздерживаться от участия в деятельности организаций, признанных нежелательными в России, так как такие действия могут повлечь административную и уголовную ответственность.

    Ранее Генпрокуратура России признала деятельность «Британского Совета» нежелательной на территории страны.

    «Британский совет» используется спецслужбами Британии в секретных проектах по подрыву суверенитета других государств.

    ФСБ выявила его участие в операциях под прикрытием помощи в урегулировании конфликтов, поддержке молодых политиков и пропаганде западных нетрадиционных ценностей.

    В стратегическом оборонном обзоре Британии Россия названа «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства.

    4 июня 2025, 18:15 • Новости дня
    Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером

    Минцифры: Национальный мессенджер получит конкурентные преимущества за счет госсервисов

    Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство цифрового развития РФ ведет активную техническую подготовку к запуску сервисов, которые станут частью нового отечественного мессенджера. Об этом сообщил министр Максут Шадаев в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.По мнению министра, отечественный мессенджер сможет получить преимущество за счет интеграции с государственными цифровыми сервисами. Путин поддержал инициативу.

    По его словам, мессенджер рассматривается как удобный инструмент для взаимодействия граждан с государственными сервисами, передает РИА «Новости». В него планируется интегрировать цифрового помощника – интеллектуальную систему, способную консультировать пользователя по вопросам получения госуслуг, автоматически заполнять и отправлять необходимые документы, а также предоставлять готовые результаты прямо в интерфейсе мессенджера.

    Шадаев также сообщил, что уже подготовлен законопроект, создающий юридические основания для постепенного внедрения этих решений. «С этой точки зрения у нас готовность есть», – подчеркнул министр. Он отметил, что техническая подготовка сервисов для нового нацмессенджера находится на финальной стадии.

    Владимир Путин распорядился, чтобы правительство поддержало разработку сервиса. «Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу, это чрезвычайно важно», – сказал российский лидер.

    В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению законопроекта о новой цифровой платформе. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский указал, что ее создание может завершиться до конца текущего года, а закон могут принять в июне.

    Платформа объединит функции мессенджера и сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, удостоверения личности с помощью цифрового ID и подписания документов усиленной электронной подписью. Онлайн-документы позволят подтверждать возраст, льготы, обучение, а также использоваться при заселении в гостиницы и других случаях.

    Пользователи смогут взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам образования через интеграцию с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, доступной в AppStore, RuStore и GooglePlay, через которую можно вести переписку, звонки и пересылать файлы до 4 гигабайт.

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    4 июня 2025, 18:46 • Новости дня
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    Нидерланды решили передать Украине более 100 кораблей
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Новый пакет военной поддержки для Киева будет включать более 100 кораблей и дроны, а его стоимость составит 400 млн евро.

    Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро, передает ТАСС. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс после прибытия в Брюссель на совещание министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня.

    «Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», – заявил Брекелманс. Он пояснил, что в рамках этого пакета Киеву передадут дроны и более 100 кораблей, включая патрульные, транспортные, десантные катера, а также катера специального назначения.

    Министр подчеркнул, что эта поддержка направлена на укрепление обороноспособности Украины на море. Ранее Нидерланды неоднократно предоставляли Киеву военную и финансовую помощь в рамках поддержки спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, ранее лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил о намерении сохранить поддержку ключевых правительственных инициатив по Украине и миграции. Вилдерс также предложил пересмотреть объем помощи Киеву.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ

    Песков заявил об отсутствии повреждений Крымского моста после атаки ВСУ

    Песков подтвердил взрыв у Крымского моста в результате атаки ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские формирования атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Крымский мост подвергся атаке со стороны украинских формирований, о чем сообщил на брифинге пресс-секретарь президента, передает ТАСС

    Представитель Кремля заявил: «Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает».

    Песков добавил, что российские власти принимают необходимые меры предосторожности из-за регулярных попыток Киева атаковать мирные объекты.

    Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту было временно остановлено, водителей призывали соблюдать спокойствие на объекте.

    Затем проезд для автомобилей через Крымский мост открыли после более чем двухчасовой приостановки движения.


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    4 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    @ REUTERS/Viktoriia Yakymenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По учебному подразделению украинской армии в Полтавской области нанесен удар, об этом сообщили сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

    Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.

    Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.

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    4 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Белый дом обозначил позицию по будущей поддержке Украины

    Белый дом не принял решений по будущей поддержке Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти пока не определились с форматом дальнейшей помощи Украине, акцентируя внимание на приоритетности мирных переговоров.

    Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения относительно будущей поддержки Украины, передает РИА «Новости». По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях и мирных переговорах по урегулированию конфликта.

    Отвечая на вопрос о возможных поставках американского оружия Киеву, Уитакер подчеркнул, что никаких решений по этому поводу пока не выработано. Он отметил: «Как я уже говорил, Соединенные Штаты сосредоточены на (мирных – ред.) переговорах ... поэтому не было принято никаких решений о будущей помощи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных. Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

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    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 11:54 • Новости дня
    Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

    Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.

    В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.

    «Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.

    Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.

    «Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.

    Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.

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    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    4 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Пеллегрини признал невозможным референдум об отмене санкций против РФ

    Президент Словакии признал невозможным референдум об отмене санкций против РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что инициатива об отмене антироссийских санкций не может быть вынесена на референдум из-за формальных нарушений.

    Решение о невозможности организовать референдум по отмене антироссийских санкций объявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает «Газета.ру». Об этом он сообщил гражданам в своем обращении, комментируя инициативу, получившую поддержку 395 401 человека.

    Петицию с требованием провести референдум передали в президентскую канцелярию представители «Словацкого движения возрождения». Для рассмотрения инициативы требовалось не менее 350 тыс. подписей, этот порог был преодолен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай выразил протест против новых антироссийских санкций Евросоюза за включение в них китайских компаний.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 22:01 • Новости дня
    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ

    Польская полиция обнаружила брошенные восемь контейнеров с ПВО для ВСУ

    В Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ПВО для ВСУ
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На территории аэроклуба в польской деревне Лашки у границы с Украиной обнаружено восемь неохраняемых контейнеров с системами ПВО, предназначенными для передачи ВСУ, сообщила радиостанция RMF24.

    Радиостанция сообщила, что оставленные без охраны системы ПВО были найдены польскими полицейскими на территории аэроклуба в деревне Лашки, близ границы с Украиной, передает ТАСС.

    На взлетно-посадочной полосе аэродрома обнаружили восемь контейнеров с оружием, которые были предназначены для передачи вооруженным силам Украины.

    По информации радиостанции RMF24, транспортировку систем ПВО на Украину должна была осуществить частная фирма. Контейнеры изначально охранялись, но позже охрану сняли, что привело к их бесконтрольному нахождению на территории Польши. Отмечается, что найденные системы ПВО не принадлежали государству или военным структурам Польши.

    Сейчас польская прокуратура начала расследование по данному инциденту, чтобы выяснить обстоятельства и причины инцидента.

    Ранее польский генерал Дариуш Луковский заявил, что Европа не сможет быстро заменить отсутствие американских военных поставок Киеву из-за отставания в производстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западное оружие, поставляемое на Украину, часто попадает на черные рынки.

    Коментарии (5)
    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

    Коментарии (10)
    4 июня 2025, 13:31 • Новости дня
    Повар-мигрант в Петербурге до смерти забил коллегу из-за салата на кухне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг», сообщили в прокуратуре региона.

    Вечером 6 апреля у дома № 89 по улице Бухарестской 30-летний обвиняемый избил коллегу ногами и кулаками по разным частям тела, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого пострадавший упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте от полученных травм.

    Обвиняемый признался, что ссора началась после того, как потерпевший забрал его заготовку – салат «Айсберг». В ответ на это он предложил коллеге выйти на улицу для выяснения отношений. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

    Обвинение предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности».

    В апреле 2024 года мигрант напал на фельдшера в Московской области из-за отказа медика давать справку для поступления ребенка в детский сад.

    Коментарии (4)
    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (3)
    Главное
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    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

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    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    Атака на «мягкую силу» России захлебывается в Германии

    «Выслать российских агентов и дипломатов» и закрыть «Русский дом» в Берлине потребовал один из немецких политиков. Он явно оглядывается на то, как ведут себя с российской собственностью и гуманитарным сотрудничеством в странах Прибалтики. Однако, во-первых, в других уголках мира «Русские дома» встречают с радостью, а во-вторых, и в Германии для русофобов не все так просто. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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