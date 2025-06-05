Tекст: Вера Басилая

Британский Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России) был обвинен ФСБ в ведении разведывательной и подрывной деятельности в российских вузах, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники спецслужбы отметили, что выявили представителей профессорско-преподавательского состава ведущих российских университетов, которые, по информации ФСБ, сотрудничали с британской стороной в ущерб безопасности страны.

По данным ФСБ, представители вузов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию иностранных функционеров распространяли в учебных заведениях литературу и методические материалы, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей (движение признано экстремистским в России).

Кроме того, ФСБ сообщила, что через созданную сеть контактов британская НПО собирала информацию о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране на фоне проведения спецоперации на Украине. В ФСБ пояснили, что британские структуры традиционно считают представителей научной среды наиболее перспективными объектами влияния, поскольку у них есть прямой доступ к молодежи и возможности влиять на формирование взглядов нового поколения в нужном для Лондона ключе.

Сотрудничавших с фондом 15 россиян и поддерживавших конфиденциальные контакты с его представителями, получили официальные предостережения по статьям 275.1 и 284.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями. В один из вузов ФСБ и прокуратура внесли представление об устранении угроз безопасности, а к одному из преподавателей была применена административная ответственность по ст. 20.33 КоАП РФ.

В ФСБ напомнили гражданам о необходимости воздерживаться от участия в деятельности организаций, признанных нежелательными в России, так как такие действия могут повлечь административную и уголовную ответственность.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность «Британского Совета» нежелательной на территории страны.

«Британский совет» используется спецслужбами Британии в секретных проектах по подрыву суверенитета других государств.

ФСБ выявила его участие в операциях под прикрытием помощи в урегулировании конфликтов, поддержке молодых политиков и пропаганде западных нетрадиционных ценностей.

В стратегическом оборонном обзоре Британии Россия названа «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства.