Путин допустил очередной перенос встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не смог пообщаться с президентом США Дональдом Трампом в Париже, но возможно встретится с ним в Аргентине на саммите G20 или позже.

«Пока нет, мы только поздоровались», – сказал Путин, отвечая на вопрос RT France о том, пообщался ли он с Дональдом Трампом. «Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что может быть удастся пообщаться в ходе рабочего завтрака.

«Но в любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет «на полях» «двадцатки» либо позднее», – сказал Путин.

Он выразил надежду, что странам удастся восстановить полномасштабный переговорный процесс.

«В любом случае мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог», – сказал Путин.

Он добавил, что важнее восстановить диалог даже не на высшем уровне, а на уровне экспертов.

Кроме того, он отметил, что Россия старается не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп договорились встретиться на саммите G20 в Аргентине.

В воскресенье в Париже проходит рабочий завтрак лидеров, прибывших на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путина и Трампа посадили рядом. Ожидалось, что они кратко пообщаются о выходе США из ДРСМД.