Лавров подтвердил договоренность о встрече Путина и Трампа в Аргентине

Существует договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такая договоренность существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили», – передает РИА «Новости» ответ Лаврова на вопрос о вероятности встречи двух лидеров в Аргентине.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

В среду Трамп говорил, что полноформатная встреча с президентом России Владимиром Путиным в Париже у него не запланирована, но пройдет на саммите в Аргентине.

Последняя встреча глав двух государств прошла в Хельсинки в середине лета 2018 года.