В Елисейском дворце в Париже начался рабочий завтрак лидеров государств и глав делегаций, прибывших в столицу Франции на мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Президент России Владимир Путин сидит за одним столом с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает ТАСС.

Последним на рабочий завтрак прибыл Трамп, передает РИА «Новости».

Отметим, что за рабочим завтраком лидеры могут пообщаться в неформальной обстановке. Путин и Трамп являются соседями по столу. Они могут обсудить ситуацию с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.