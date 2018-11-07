Кремль внес ясность в сообщения об отмене встречи Путина и Нетаньяху

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Париже не планировалась, сообщения об ее отмене – неправда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация об отмене встречи Путина и Нетаньяху, заявил, что «это неправда», передает РИА «Новости».

«Она просто не планировалась, она не могла отмениться», – добавил он.

Заместитель гендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви заявил, что Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным в Париже 11 ноября.

До этого Песков сообщал, что в графике президента России есть только встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, но возможно и общение «на ногах» с Нетаньяху.