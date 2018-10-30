Песков оценил возможность встречи Путина с Нетаньяху в Париже

В данный момент в графике президента России Владимира Путина есть только встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, однако возможно и общение «на ногах» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что пока график пребывания Путина в Париже «предусматривает только одну двустороннюю встречу, это встреча с президентом Трампом, которая сейчас находится в стадии подготовки», передает РИА «Новости».

Также планируется, что российский лидер «примет участие в мемориальных мероприятиях», где «будет возможность «на ногах» перекинуться парой фраз с другими участниками, в том числе и с Нетаньяху».

Проведение отдельной встречи с премьером Израиля будет зависеть от их с Путиным решения, но пока в графике это не предусмотрено.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что «накануне президент не сможет приехать во Францию, у него другие мероприятия запланированы, а в сам день (мемориальных мероприятий) у французской стороны целый перечень различных мероприятий», потому «какого-то понимания» на сей счет встречи Путина и Нетаньяху «нет».

Ранее израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве страны сообщили, что Нетаньяху намерен встретиться с Путиным в Париже 11 ноября.