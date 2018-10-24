Анонсирована встреча Путина и Нетаньяху в Париже

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября, заявил заместитель гендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви, подчеркнув, что неизвестно, состоится ли полноценная встреча.

«Это все находится в процессе. Будет ли такая встреча, я еще не знаю. Ситуация с этим мероприятием сложна по времени, формат не могу назвать. Они сто процентов встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно», – передает его слова РИА «Новости».

Бен-Цви также отметил, что российские и израильские военные продолжают контакты после инцидента с самолетом Ил-20, механизм деконфликтинга работает.

«Наши отношения намного более развиты, чтобы это (инцидент со сбитым самолетом) прекратило наши встречи», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина есть только встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, но возможно и общение «на ногах» с Нетаньяху.