Стал известно, о чем Путин и Трамп говорили в Париже

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала список тем, которые президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсуждали во время рабочего ланча в Елисейском дворце.

Сандерс уточнила, что во время двухчасового ланча Трамп сидел вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, а также многими другими мировыми лидерами, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили целый ряд тем, в том числе ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии», – рассказала Сандерс.

Накануне Путин подтвердил, что смог пообщаться с Трампом в Париже.

Ранее появились сведения, что в Париже постарались не допустить беседы Путина и Трампа во время рабочего ланча в Елисейском дворце.