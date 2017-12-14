Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений у России

Президент США Дональд Трамп в ходе последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов к гонке вооружений с Москвой и может ее выиграть, сообщает телеканал NBC.

Разговор глав государств состоялся 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. В Кремле тогда сообщили, что «разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», передает РИА «Новости».

Телеканал ссылкой на двух неназванных чиновников приводит следующие слова американского лидера в разговоре с российским коллегой: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу».

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности, ракетном комплексе «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике.

После этого Трамп подписал бюджет на 2018 финансовый год и пообещал создать самую мощную армию в истории Соединенных Штатов.