Трамп собрался обсудить с Путиным и Си Цзиньпином гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в будущем обсудит прекращение гонки вооружения с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

«Я уверен, что в будущем председатель Си и я вместе с президентом России Путиным начнем говорить о прекращении масштабной и неконтролируемой гонки вооружений. В этом году США потратили 716 млрд долларов. Безумие!» – написал он в своем Twitter.

В марте Трамп обещал выиграть «гонку вооружений» и создать самую мощную армию в истории Соединенных Штатов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД и неясность в позиции по договору СНВ-III создают риски неконтролируемой гонки вооружений.

В конце октября Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. В Кремле отметили, что Москва будет вынуждена предпринять действия для восстановления стратегического баланса сил в случае выхода США из ракетного договора.