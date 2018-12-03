США убедили НАТО в «нарушениях» Россией ДРСМД

США смогли убедить членов НАТО в «нарушении» Россией условий договора РСМД, передав странам альянса свои разведданные; 4 декабря на встрече глав МИДов альянса прозвучит критика в адрес Москвы, сообщают СМИ.

Директор нацразведки США Дэниэл Коутс рассказал американскую версию российского «нарушения», пишет «Коммерсант».

Ракета 9М729 может оснащаться как ядерной боеголовкой, так и обычной, ее испытания завершились в 2015 году; в начале ее испытания проводились со стационарной пусковой установки на дальность выше 500 километров, что разрешено договором в случае, если ракета планируется для морского или воздушного базирования. После этого ракета была испытана с мобильной пусковой установки в пределах 500 км, заявил на брифинге Коутс.

Он добавил, что российские власти якобы использовали комбинированную схему летных испытаний, чтобы скрыть настоящий потенциал новой ракеты. Также глава разведки добавил, что Россия якобы оснастила 9М729 несколько дивизионов.

Коутс подчеркнул, что Москва якобы желает иметь возможность для нанесения удара по европейским странам-членам НАТО.

Ранее сообщалось, что Германия сочла убедительными сведения США о якобы допускаемых Россией нарушениях ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва считает «объективным фактом» принятие и выполнение решения США по выходу из ракетного договора.