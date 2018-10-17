Лавров дал оценку выходу США из ДРСМД

Москва считает «объективным фактом» принятие и выполнение решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«То, что решение принято и выполнятся, – объективный факт для нас», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Лавров отметил, что скорее всего в принятии решения на этот счет участвовали как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, так и главы Госдепартамента США Майк Помпео и Пентагона Джеймс Мэттис.

При этом с Болтоном в Москве ситуация обсуждалась «без каких-либо эмоций» и «погружения в то, кто первый начал».

«Люди взрослые, и понимают, что если ситуация сложилась, то у нас есть своя оценка, у американцев – своя. Они считают, что одна из причин – невыполнение нами ДРСМД», – добавил Лавров.

В ответ на реплику о том, что Болтон не привез Москве «оливок» и «оливковых ветвей» в качестве символа мира, Лавров заявил, что в России вообще «предпочитают соленые огурцы, а не оливки».

Он добавил, что США передали России список вопросов по выполнению ДРСМД за несколько дней до объявления о намерении из него выйти. Лавров пояснил, что речь идет, в частности, о ракете, которую обозначают индексом 9М729.

Министр отметил, что сначала США даже не называли тип ракеты, который имели в виду. Россия просила предоставить конкретные данные, американцы «сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был полигон Капустин Яр».

«Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении Договора», – сказал он.

Лавров добавил, что перечень отправили в Министерство обороны России и другие ведомства, которые уже начали работу по подготовке ответа.

Лавров предположил, что сразу этот перечень не был передан из-за боязни скомпрометировать источники.

Он отметил, что Россия не может повлиять на решения США.

«Аргументы свои мы высказали, надеемся, что, принимая свое решение, они все-таки помнили о наших аргументах», – отметил глава МИД России.

«Но раз они решают таким образом выводить из «оборота» все международно-правовые документы в области контроля над вооружениями, пусть скажут, что собираются делать в этой области. Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой, так нельзя. Болтон сказал «нет», что они прекрасно понимают, что здесь нужна транспарентность, какая-то степень доверия и предсказуемости», – заметил Лавров.

Министр подчеркнул, что на встрече в Кремле говорилось об актуальности диалога по стратегической стабильности. Обе стороны согласились, что это очень важно.

«Потому что, как видите, уже исчез Договор по ПРО, все наши попытки даже в условиях отсутствия договора наладить какой-то вразумительный диалог с США и натовцами пока не находят отклик», – сказал министр.

Также он отметил, что скоро исчезнет ДРСМД, неясна судьба СНВ-3. В связи с этим Россия вспоминает о предложении «возобновить формат стратегического диалога на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств». Со стороны России его бы мог вести заместитель главы МИД Сергей Рябков, со стороны США – заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон. Она пока не смогла сказать, когда ей удобно начать этот диалог.

Министр иностранных дел России ранее говорил, что выход США из Договора по РСМД случится через месяц – полтора. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.