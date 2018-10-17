Лавров дал оценку выходу США из ДРСМД

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28 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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Как Россия упустила свои Нобелевские премии

Николай Басов и Александр Прохоров - основоположники квантовой электроники и лауреаты Нобелевской премии по физике 1964 годаФото: Д. Чернов/РИА Новости
«Несколько Нобелевских премий по физике для наших соотечественников в свое время были упущены. Как по вине международного комитета, их присуждавшего, так и по вине наших чиновников», – заявил газете ВЗГЛЯД известный советский и российский ученый, академик РАН Семен Герштейн, давая оценку прошлому и будущему престижной награды. Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Лавров дал оценку выходу США из ДРСМД

             28 октября 2018, 15:04
          Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Москва считает «объективным фактом» принятие и выполнение решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

          «То, что решение принято и выполнятся, – объективный факт для нас», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

          Лавров отметил, что скорее всего в принятии решения на этот счет участвовали как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, так и главы Госдепартамента США Майк Помпео и Пентагона Джеймс Мэттис.

          При этом с Болтоном в Москве ситуация обсуждалась «без каких-либо эмоций» и «погружения в то, кто первый начал».

          «Люди взрослые, и понимают, что если ситуация сложилась, то у нас есть своя оценка, у американцев – своя. Они считают, что одна из причин – невыполнение нами ДРСМД», – добавил Лавров.

          В ответ на реплику о том, что Болтон не привез Москве «оливок» и «оливковых ветвей» в качестве символа мира, Лавров заявил, что в России вообще «предпочитают соленые огурцы, а не оливки».

          Он добавил, что США передали России список вопросов по выполнению ДРСМД за несколько дней до объявления о намерении из него выйти. Лавров пояснил, что речь идет, в частности, о ракете, которую обозначают индексом 9М729.

          Министр отметил, что сначала США даже не называли тип ракеты, который имели в виду. Россия просила предоставить конкретные данные, американцы «сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был полигон Капустин Яр».

          «Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении Договора», – сказал он.

          Лавров добавил, что перечень отправили в Министерство обороны России и другие ведомства, которые уже начали работу по подготовке ответа.

          Лавров предположил, что сразу этот перечень не был передан из-за боязни скомпрометировать источники.

          Он отметил, что Россия не может повлиять на решения США.

          «Аргументы свои мы высказали, надеемся, что, принимая свое решение, они все-таки помнили о наших аргументах», – отметил глава МИД России.

          «Но раз они решают таким образом выводить из «оборота» все международно-правовые документы в области контроля над вооружениями, пусть скажут, что собираются делать в этой области. Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой, так нельзя. Болтон сказал «нет», что они прекрасно понимают, что здесь нужна транспарентность, какая-то степень доверия и предсказуемости», – заметил Лавров.

          Министр подчеркнул, что на встрече в Кремле говорилось об актуальности диалога по стратегической стабильности. Обе стороны согласились, что это очень важно.

          «Потому что, как видите, уже исчез Договор по ПРО, все наши попытки даже в условиях отсутствия договора наладить какой-то вразумительный диалог с США и натовцами пока не находят отклик», – сказал министр.

          Также он отметил, что скоро исчезнет ДРСМД, неясна судьба СНВ-3. В связи с этим Россия вспоминает о предложении «возобновить формат стратегического диалога на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств». Со стороны России его бы мог вести заместитель главы МИД Сергей Рябков, со стороны США – заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон. Она пока не смогла сказать, когда ей удобно начать этот диалог.

          Министр иностранных дел России ранее говорил, что выход США из Договора по РСМД случится через месяц – полтора. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.


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