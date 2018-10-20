Германия поверила в аргументы США о якобы нарушении Россией ДРСМД

В Германии сочли убедительными сведения США о якобы допускаемых Россией нарушениях Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Разведслужба Германии проанализировала предоставленные США сведения о нарушениях ДРСМД, после чего правительство оценило «доказательства как убедительные», передает ТАСС со ссылкой на немецкую Spiegel.

Германия согласна с тем, чтобы главы МИД стран НАТО заявили о «нарушении договора со стороны России».

Издание отмечает, что это заявление планируется выпустить во вторник, 4 декабря.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин на встрече БРИКС во время саммита G20 заявлял, что Россия встревожена ситуацией, сложившейся в сфере разоружения и нераспространения.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявлял о намерении выйти из ДРСМД. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет вынуждена предпринять действия для восстановления стратегического баланса сил в случае выхода США из ракетного договора.

Политолог Алексей Арбатов рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, почему США решили добиваться от России одностороннего ядерного разоружения.